Coronavirus, oggi in Sicilia: 60 nuovi positivi, 4 le vittime

Sono 174 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 15.499 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende in modo consistente rispetto al fine settimana e si attesta poco sopra l’1,1%, praticamente la metà di ieri quando aveva toccato il 2,5%. L’isola è di nuovo al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro, Lombardia e Veneto.

Gli attuali positivi sono 3.795, con un aumento di 60 casi. I guariti sono 110, ma si registrano anche 4 nuove vittime, per un totale dei decessi che sale a 5.996. Sul fronte ospedaliero continua la risalita dei ricoverati, che sono adesso 159, uno in più rispetto a ieri, e 20 in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le province, il maggior numero di contagiati ad Agrigento con 44 casi, seguita da Caltanissetta con 36 casi e Palermo 27. Quindi, Trapani 24, Catania 20, Ragusa 11, Siracusa 8, Messina 4 e nessun caso a Enna.

