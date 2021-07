Madre e figlia trovate morte a distanza di pochi giorni, è giallo a Lentini

Questa mattina potrebbero arrivare le prime indicazioni sulla morte di Lucia Marino, 54 anni, e della madre Francesca Oliva, 80 anni, ritrovate senza vita a Lentini, nel Siracusano, a distanza di alcuni giorni. Ieri, in tarda serata, il medico legale incaricato dalla Procura di Siracusa ha eseguito l’autopsia sul cadavere della 54enne e già stamane quindi gli inquirenti potrebbero avere acquisito elementi determinanti sicuramente per capire le cause del decesso. Oggi dovrebbe avvenire invece l’autopsia sul cadavere della madre ottantenne.

Per i carabinieri si tratta al momento di un vero e proprio giallo. I militari dell’Arma venerdì scorso hanno ritrovato il cadavere della donna di 54 anni: si trovava, in avanzato stato di decomposizione nell’appartamento in una palazzina di via Gorizia. Quell’abitazione dove la donna viveva a quanto sembra con la madre. Sono stati i vicini di casa a chiamare le forze dell’ordine perché avvertivano un forte odore arrivare proprio da quell’abitazione.

Secondo il medico legale, che ha eseguito la prima ispezione cadaverica sul posto, la morte della 54 enne risalirebbe ad una decina di giorni fa. All’interno dell’appartamento non è stata trovata alcuna traccia della madre.

Un particolare che ha insospettito gli investigatori che si sono messi alla ricerca dell’anziana donna. Alle ricerche ha partecipato anche un elicottero. Fino a quando nella tarda serata di sabato, i militari, a quanto sembra dopo la segnalazione di un familiare, hanno trovato in un garage, un deposito ormai abbandonato, in via Murganzio, anche il corpo senza vita dell’anziana donna.

