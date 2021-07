Barrafranca, si lancia dalla finestra per sfuggire ai carabinieri: morto un 42enne

Barrafranca, si lancia dalla finestra per sfuggire ai carabinieri: morto un 42enne

NELL'ENNESE

Barrafranca, si lancia dalla finestra per sfuggire ai carabinieri: morto un 42enne

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare dopo il volo di sette metri: è deceduto per un grave trauma cranico