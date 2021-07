Catania, sequestrati 37 chili di droga: in manette due spacciatori

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato 37 chilogrammi di marijuana di tipo amnesia ed arrestato due spacciatori in due operazioni antidroga. Militari delle Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico finanziaria e della compagnia Pronto impiego hanno bloccato un "corriere" di 43 anni che aveva in auto 13 chili di marijuana contenuti in 11 buste sottovuoto, occultate nel vano della vettura. Un 33enne invece è stato arrestato per il possesso di 24 chili della stessa sostanza stupefacente, 150 munizioni e materiale per il confezionamento della droga. Il Gip, su richiesta della Procura, ha convalidato i due arresti.

