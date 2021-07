Estorsioni e minacce ai commercianti di Siracusa, arrestato un 37enne

Terrorizzava i commercianti di Ortigia con continue estorsioni. Fermato un trentatreenne siracusano. In azione gli agenti della Squadra mobile, coordinati dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto Gaetano Bono. L’uomo sottoposto a fermo è accusato di più episodi estorsivi ai danni di alcuni titolari di esercizi commerciali nel centro storico di Siracusa. Già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, stava cercando di creare un clima di intimidazione tra i commercianti con atti di violenza e minaccia, anche con l’uso di armi. Il 37enne è stato condotto nel carcere di Cavadonna. Il gip ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. (AGI)

