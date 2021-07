Spaccio di droga: cinque arresti tra Alcamo e Calatafimi

Blitz della polizia di Stato tra Alcamo e Calatafimi. Cinque le misure cautelari emesse dal Gip di Trapani su richiesta della procura ed eseguite dagli agenti del commissariato di Alcamo e della Squadra mobile, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Fatta luce su un vasto giro di droghe, tra cui marijuana e hashish, cedute a numerosi acquirenti, anche giovanissimi, con consegne e ordini effettuati al cellulare o con applicazioni di messaggistica istantanea. Importanti le riprese video effettuate dagli investigatori, i quali hanno progressivamente appurato che la via Masaniello, ubicata nel pieno centro cittadino di Alcamo, era stata trasformata in una vera piazza di spaccio.

Tre persone sono state sottoposte all’obbligo di dimora nel comune di residenza. Per gli altri due indagati, invece, sono scattate le manette: uno è finito in carcere, l’altro ai domiciliari. A tre degli indagati è stata anche contestata una tentata estorsione ai danni di un giovanissimo assuntore di sostanze stupefacenti e, per costringerlo a pagare un debito contratto per degli acquisti di hashish, avevano organizzato una spedizione punitiva nei suoi confronti.

