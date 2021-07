Coronavirus, la Sicilia al secondo posto in Italia per nuovo contagi. Alta l'incidenza: 6,9%

Sono 404 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 5.832 tamponi processati nell’isola. Nuova impennata dell’incidenza che arriva fino al 6,9% per effetto del basso numero di tamponi. L'isola è al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro il Lazio che ne conta 471. Gli attuali positivi sono 5.123 con un aumento di altri 336 casi. I guariti sono 68 mentre nelle ultime 24 ore e non ci sono vittime negli ultimi 4 giorni. Il totale dei decessi resta, dunque, a 6.006. Sul fronte ospedaliero si registra una risalita dei ricoverati che sono adesso 170, 4 in più rispetto a ieri mentre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 21, 2 in meno. Sul fronte del contagio nelle singole province Caltanissetta è in testa al contagio di oggi con 76 casi seguita da Palermo con 67 e da Ragusa con 63, poi Agrigento 59, Catania 44, Siracusa e Trapani 28, Enna 21 e Messina 18.

In Italia sono 3.127 i nuovi casi e 3 le vittime di Covid nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 3.121, i morti 13. I contagi sono emersi da 165.269 tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 244.797. Il tasso di positività è dell'1,9%, in aumento rispetto all'1,3% di ieri. In tutto ci sono 46.113 cittadini attualmente positivi, 2.622 in più rispetto a ieri. Più o meno stabili i numeri delle terapie intensive, in lieve calo rispetto a ieri: sono 156 i pazienti totali ricoverati in rianimazione, 6 meno di ieri. Mentre nei reparti ordinari sono aumentati i pazienti: 25 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.136 persone. Sono invece 501 i pazienti dimessi e guariti nelle ultime 24 ore dal Covid-19, per un totale di 4.113.478 dall'inizio della pandemia. Le vittime, da febbraio dello scorso anno, sono state 127.867.

