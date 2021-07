Presidente autorità portuale dello Stretto nella Zes Sicilia orientale: approvata la proposta di D'Uva

“È stata approvata in Commissione Bilancio alla Camera la proposta a mia prima firma, presentata al decreto legge Semplificazioni, con cui si riconosce il Presidente dell'Autorità di Sistema portuale dello Stretto membro di diritto del Comitato di indirizzo della Zes della Sicilia orientale. Un primo passo fondamentale nel percorso di potenziamento e di rilancio economico dello Stretto. Questa rappresenta una battaglia importante per tutto il Movimento 5 Stelle e sono felice che l’emendamento sia stato anche sottoscritto dai colleghi Siracusano, Navarra e Timbro: per risolvere i problemi della nostra comunità, lavoriamo uniti al di là delle singole posizioni politiche”. Così il deputato questore messinese Francesco D’Uva, parlamentare del Movimento 5 Stelle.

“La Zona economica speciale rappresenta un'occasione di ripresa e rilancio economico per Messina e la sua provincia oltre che un'opportunità per attrarre investitori sia dall'Italia che dall'estero. Per questo è fondamentale dare l'opportunità alla nostra città di avere voce nella governance della Zes orientale. Questo obiettivo è un traguardo importante per tutta la nostra comunità. Per questo voglio ringraziare la Ministra del Sud, Mara Carfagna, per la sensibilità manifestata rispetto a questo tema fin da subito e alla collega Dalila Nesci, Sottosegretaria al Ministero del Sud, che ha compreso l'importanza della proposta e ha messo in campo tutto il lavoro necessario per poter realizzare questo risultato. Continuiamo a lavorare nell'interesse della città metropolitana di Messina - conclude D'Uva - affinché possa cogliere tutte le occasioni per promuovere nuovi investimenti e, di conseguenza, la ripresa economica per tutta la nostra comunità”.

