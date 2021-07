Coronavirus, record di contagi oggi in Sicilia: la Regione è terza in Italia

Risalgono i casi Covid in Sicilia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute e contenuti nel consueto bollettino i nuovi contagiati sono 552, in crescita rispetto ai 300 di ieri, ma con il doppio dei tamponi effettuati, 18.038, determinando un tasso di positività stabile al 3,06%. Lieve incremento dei decessi, 3 (+2). I guariti oggi sono 130, gli attualmente positivi crescono di 419 con un numero complessivo di 5.800. Leggera crescita dei ricoverati nei reparti ordinari, 156 (+2), leggero il calo nelle terapie intensive, 21 (-1) con nessun nuovo ingresso. In isolamento domiciliare vi sono 5.623 persone.

