Auto contro moto tra Vittoria e Chiaramonte, due morti

Due vittime in un incidente stradale avvenuto, nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, sulla Provinciale 3, tra Vittoria e Chiaramonte Gulfi. A scontrarsi un’auto e una moto a bordo della quale viaggiavano due stranieri, non ancora compiutamente identificati, ma che i carabinieri della compagnia di Vittoria, intervenuti sul posto assieme ai soccorritori, ritengono essere di origini romene alla luce della documentazione del mezzo. Ancora non chiara la dinamica di quanto accaduto. I soccorsi sono stati allertati da automobilisti di passaggio.

