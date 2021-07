In Sicilia 484 nuovi contagiati Covid e due decessi che fanno salire i casi totali a 237.902 e quello delle vittime a 6.023. Gli attuali positivi sono 6.903, +300; i guariti 224.976, +182. Il maggior numeri dei nuovi casi si registrano in provincia di Caltanissetta, 101, e in quella di Agrigento, 98. Sono 172 i ricoverati con sintomi, 21 in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono 15.413.

