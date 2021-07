Notte di sbarchi a Lampedusa: arrivati 212 migranti

Sono 212 i migranti arrivati a Lampedusa, a partire dalla mezzanotte, con 10 diverse imbarcazioni. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono, al momento, 967 persone.

A mezzanotte una pattuglia della Guardia di finanza ha rintracciato direttamente a molo Madonnina 17 tunisini, fra cui due donne. Erano appena sbarcati con un gomme di 5 metri che è stato sequestrato. Un'ora dopo, a 5 miglia dalla costa, la motovedetta G119 ha rintracciato un barchino con 13 tunisini, mentre in contemporanea la motovedetta V2067 ha bloccato un natante di 8 metri con 12 persone. Sotto costa, alle 2,15, sono stati bloccati altri 13 tunisini, mentre a 4 miglia a Sud sono state agganciate 2 imbarcazioni con a bordo ciascuno 14 migranti. Alle 3,15 la Guardia di finanza della tenenza hanno bloccato in via Madonna 15 tunisini fra cui 6 donne e all'alba i carabinieri, al molo Madonnina, hanno rintracciato 12 persone appena sbarcate. Alle 6, la motovedetta V2067 Roan delle Fiamme gialle ha sbarcato a molo Favarolo 13 uomini e poco dopo la G119 Roan, sempre della Guardia di finanza, ha fatto scendere 74 subsahariani, fra cui 3 donne e un minore. Infine, una pattuglia della Gdf ha bloccato in via Madonna 15 subsahariani che sono riusciti a sbarcare senza alcun allarme, né soccorso.

L'imbarcazione, in questo caso, non è stata ancora trovata. Intanto cento migranti, fra minori e soggetti vulnerabili, vengono imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle (Ag). La Prefettura di Agrigento sta organizzando il trasferimento di circa 150 ospiti dell'hotspot di Lampedusa con le motovedette che dovrebbero portarli a Pozzallo (Rg).

