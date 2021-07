Fatale scontro auto-furgone sulla Ss 193 di Augusta: un morto

E’ di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 13 sulla Statale 193, ad Augusta (Siracusa). Secondo una prima ricostruzione, sono due i mezzi coinvolti. Dalle informazioni in possesso ai vigili del fuoco di Siracusa emerge che un furgone è andato a sbattere contro un albero mentre una macchina, una Fiat, si è ribaltata e per il suo conducente non c'è stato nulla da fare. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo per omicidio stradale al fine di valutare la dinamica dell’incidente, su cui sono al lavoro i carabinieri.

La strada statale 193 di Augusta è provvisoriamente chiusa al traffico per consentire l’esecuzione di rilievi in seguito a un incidente avvenuto al km 0,000. Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante e un’auto sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona ha perso la vita. Dopo oltre un'ora la strada è stata riaperta e la normale circolazione ripristinata.

