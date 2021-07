"Vi ammazzo": arrestato 19enne di Catania per maltrattamenti a madre e sorella

Un ragazzo di 19 anni, catanese, è stato arrestato dai carabinieri in provincia per maltrattamenti in famiglia e estorsione nei confronti della madre 56enne e della sorella 20enne. Per lui il Gip ha disposto i domiciliari.

L'indagato, senza un’occupazione fissa, dall’inizio dello scorso anno avrebbe inasprito i propri comportamenti iniziando a estorcere somme di denaro ai propri familiari e a ogni diniego espresso dalla madre e dalla sorella, dava in escandescenze distruggendo il più delle volte gli arredi dell’abitazione. Madre e sorella sarebbero state anche aggredite fisicamente e prese a spintoni, schiaffi e pugni.

Il 19enne avrebbe sfogato la sua rabbia anche contro un cagnolino, preso continuamente a calci, tanto da costringere le vittime ad abbandonare l’abitazione familiare e rifugiarsi in casa di parenti.

"Vi ammazzo, vi taglio la faccia, vi brucio la macchina": così il ragazzo si rivolgeva ai suoi familiari secondo quanto ricostruito dalle indagini dai militari dell’Arma della Stazione di Aci Sant'Antonio.

