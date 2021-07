Raffica di incendi nel Palermitano, brucia per tutta la notte Piana degli Albanesi - VIDEO

Vigili del fuoco e forestali hanno lavorato tutta la notte per spegnere gli incendi divampati ieri tra Piana degli Albanesi, Strasatto Altofonte e San Giuseppe Jato. A Piana le squadre antincendio hanno fatto evacuare per precauzione alcune abitazioni minacciate dalle fiamme. Sul capoluogo siciliano da ieri sera è piovuta cenere.

#Incendiboschivi #Palermo, sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento tra Piana degli Albanesi e Altofonte: #vigilidelfuoco al lavoro per contrastare le fiamme alimentate dal forte vento. Dall’alba in azione due #canadair [#30luglio 9:00] pic.twitter.com/ChD41l3lga

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 30, 2021