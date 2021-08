Un americano a Palermo con... 19 mila euro non dichiarati. A "fiutare" i soldi un cane della GdF

Un americano è sbarcato nell’aeroporto Falcone Borsellino con 19.410 euro ma non aveva effettuato la dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro contante. A fiutare i soldi è stato il cane della Guardia di finanza che ha operato il controllo del passeggero in arriva con il supporto dell’Agenzia delle dogane. L’uomo si è avvalso della definizione agevolata dell’inosservanza, mediante il pagamento dell’oblazione pari al 5% della valuta eccedente la soglia consentita che è di 10.000 euro, come previsto dalla legge.

