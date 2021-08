Sala giochi abusiva nel centro di Catania, denunce e multe per 300mila euro

Una sala giochi abusiva in pieno centro cittadino è stata scoperta a Catania dalla Polizia di Stato. Dodici le persone trovate all’interno a giocare - prive di mascherina - con slot machines e videopoker totalmente illegali perché non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Sono scattate complessivamente sanzioni per circa 300 mila euro.

Il circolo ricreativo era privo di autorizzazione e licenza amministrativa. Per eludere eventuali controlli, slot machines e videopoker erano collegati a un interruttore che consentiva al gestore il loro immediato spegnimento e la disattivazione. I poliziotti hanno elevato 12 sanzioni per la violazione della normativa anti Covid e denunciato gestore e titolare della sala giochi per esercizio del gioco d’azzardo. Hanno anche sequestrato 19 macchinette videopoker, l’intera sala giochi e l'incasso giornaliero, più di 4.000 euro.

