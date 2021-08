Fucile e munizioni sul molo di Mazara. Le analisi affidate al Ris di Messina

I carabinieri di Mazara del Vallo hanno rinvenuto, su segnalazione di un cittadino, un fucile semiautomatico marca «Franchi» calibro 12 con matricola abrasa e 15 munizioni nelle acque antistanti la banchina di via Molo Comandante G. Caito. Le munizioni erano sparse su una scaletta del molo, mentre a pochi metri di distanza i militari dell’Arma si sono accorti della presenza del calciolo dell’arma poi recuperata che galleggiava, appena in superficie. Il fucile verrà inviato al Ris di Messina dove i tecnici dell’Arma cercheranno di ricostruire la matricola per trovare il proprietario e eseguire una verifica balistica.

