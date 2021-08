Gela, raid contro azienda antimafia: furti per 300 mila euro

Raid notturno a Gela in un’azienda da sempre in prima linea nella lotta alla mafia e ai reati ambientali.

Ignoti si sono introdotti all’interno della sede della Dts srl, azienda specializzata in interventi di bonifica ambientale, scavo e movimento terra in contrada Seggio, al confine tra i territori di Butera e Gela, razziando beni e macchinari per oltre 300 mila euro.

A fare l’amara scoperta questa mattina un collaboratore che ha trovato il cancello divelto. I ladri sono riusciti a rubare tre autocarri, due escavatori, attrezzature tecniche come cassoni, saldatrici, benne, martelli pneumatici. I ladri hanno devastato gli uffici mettendo fuori uso il sistema di videosorveglianza. A fare i primi rilievi i carabinieri della Stazione di Butera, comando alle dipendenze del reparto territoriale di Gela.

