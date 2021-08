Sicilia, riduzione del 30% sul biglietto aereo per studenti, lavoratori e disabili

Da oggi studenti, lavoratori, pazienti fuori sede e persone con disabilità residenti nella Regione Siciliana potranno ottenere la riduzione del prezzo del biglietto aereo sulle rotte nazionali ed europee per e da Catania e Palermo. Per facilitare gli spostamenti di alcune categorie di residenti nella Regione Siciliana, tra cui studenti, lavoratori, pazienti fuori sede e persone con disabilità è prevista la riduzione del 30% prezzo del biglietto aereo sulle rotte nazionali ed europee da e per gli scali di Palermo e Catania collegate con le città sede di studio, lavoro e cura. Sconto che potrà essere ottenuto registrandosi alla piattaforma www.siciliavola.it, realizzata da Sogei partner tecnologico dell’Amministrazione Finanziaria.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno firmato un decreto che istituisce un incentivo di carattere sociale per particolari categorie di persone che prevede una riduzione del costo del biglietto aereo pari al 30% sulla tariffa base che verrà applicato al momento dell’acquisto dalle compagnie aeree che aderiscono al programma. Potranno beneficiare di questa opportunità alcune categorie di residenti nella Regione Siciliana che effettuano il viaggio da e per gli aeroporti di Catania o Palermo su tutte le rotte nazionali ed europee in collegamento con le città sedi degli atenei o degli ospedali in cui devono sottoporsi a ricoveri, accertamenti e cure sanitarie. Lo sconto è infatti riservato agli studenti fuori sede, alle persone con disabilità gravi, ai lavoratori dipendenti con sede fuori dalla Regione Sicilia e reddito lordo inferiore a 25.000 euro, pazienti che ricevono cure fuori della Regione Sicilia e che abbiano un reddito lordo inferiore a 25.000 euro.

Per ottenere la riduzione del prezzo, è necessario registrarsi al sito https://www.siciliavola.it, con SPID o CIE, e dalla pagina “Gestione” cliccare su “Richiedi buono”. Il sistema chiederà di compilare un’autocertificazione che consentirà di generare il buono e presentarlo al vettore aderente all’iniziativa al momento dell’acquisto del biglietto (anche online). Il buono può essere utilizzato entro tre giorni dalla data di generazione.

