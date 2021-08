Caldo torrido in Sicilia, l'Asp di Palermo allerta bambini, anziani e fragili

L’obiettivo è non farsi trovare impreparati quando la colonnina di mercurio, in alcune zone della Sicilia, supererà i 40 gradi. E così nelle Asp è scattata la massima allerta per il caldo dei prossimi giorni: potenziati i servizi di assistenza, soprattutto quelli dedicati agli anziani, e attivati dei protocolli che prevedono un monitoraggio continuo dei pazienti da parte dei medici di famiglia. Il modello è quello applicato già da qualche anno dalla Asp di Palermo, guidata da Daniela Faraoni. I pazienti che andranno in crisi per il caldo potranno contattare il proprio medico di famiglia che è in possesso di una serie di numeri utili da contattare rapidamente per attivare il tipo di assistenza più adatta: dall’invio di un infermiere alla ambulanza per i casi più gravi.

«Il piano di emergenza caldo – ha fatto sapere ieri la Asp di Palermo – prevede interventi rivolti soprattutto alle categorie maggiormente a rischio in occasioni delle ondate di calore. E cioè i bambini fino a 4 anni e gli anziani, che più degli altri sono afflitti da un carente sistema di termoregolazione e hanno una minore capacità di manifestare e provvedere ai propri bisogni». Già nelle scorse settimane la Asp ha trasmesso (su supporto informatico) ai medici di medicina generale l’elenco dei soggetti fragili. Inoltre è già stato predisposto un servizio di allerta per gli anziani che sono in assistenza domiciliare integrata (Adi) e per i pazienti fragili segnalati direttamente dai medici di medicina generale ad una centrale operativa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata