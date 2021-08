Beni per 4 mln sequestrati all'ex presidente del Catania Calcio

Beni per quattro milioni di euro sono stati sequestrati da militari della Guardia di finanza di Catania a Carmelo Sapienza e Antonino Pulvirenti (ex presidente del Catania Calcio) in qualità, rispettivamente, di legale rappresentante pro tempore e amministratore di fatto di Meridi srl, società che gestisce importanti marchi della distribuzione alimentare organizzata. L’accusa è di omesso versamento delle ritenute con riferimento agli anni 2017 e 2018. Le indagini sono state originate da una segnalazione della direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, con la quale sono stati sottoscritti protocolli per rendere tempestivi i flussi informativi in tema di reati tributari nell’ambito di un rapporto di proficua collaborazione istituzionale.

