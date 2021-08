Bruciano le Madonie, fiamme dentro casa e aziende perse nel Palermitano

Lunga notte di incendi in provincia di Palermo. Le Madonie stanno bruciando. Le fiamme sono divampate nella zona delle Petralie e nella zona di Geraci Siculo. Molte persone hanno perso aziende e hanno visto le fiamme arrivate fin dentro casa. Sul territorio hanno lavorato i vigili del fuoco, i forestali e il personale della protezione civile. Nel corso della notte sono andati in fiamme ettari di vegetazione anche a Piano Geli nella zona di San Martino delle Scale e a Montefiascone sempre nella zona di Monreale. Ieri i vigili del fuoco hanno fatto 100 interventi in Calabria e in Sicilia con Canadair della flotta area del Corpo nazionale ed elicotteri.

Ieri, fino a tarda sera, i vigili del fuoco sono stati impegnati con più squadre per il vasto incendio di vegetazione nel Comune di Petralia, alimentato dalle alte temperature e dal forte vento che imperversava nella zona, anche a ridosso delle abitazioni. Nelle zone impervie hanno operato due canadair della flotta aerea del Corpo Nazionale.

Le fiamme continuano a devastare le Madonie, i monti della provincia di Palermo, da giorni sotto assedio. I roghi hanno interessato vegetazione, ma anche case e aziende soprattutto nelle Petralie, a Geraci Siculo e nel Monrealese, tra Piano Geli, San Martino delle Scale e Montefiascone. I vigili del fuoco di Palermo sono impegnati con più squadre per contenere il fuoco alimentato dalle alte temperature e dal vento che imperversa nella zona, anche a ridosso delle abitazioni. Nella giornata di ieri sono state cinque le richieste di intervento aereo arrivate dalla Sicilia al Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione civile.

Chiesto lo stato d'emergenza

Nelle zone impervie sono entrati in azione anche canadair. Così, una moratoria sui mutui per le aziende colpite viene chiesto dal presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino, con una lettera aperta indirizzata alla Commissione regionale Abi della Sicilia e al mondo del credito cooperativo a causa degli incendiari «che purtroppo continuano ancora oggi a ripetersi e che hanno causato devastanti danni a case, stalle, fienili, mezzi agricoli e mandrie, mandando in fumo il lavoro di generazioni di agricoltori». Il governatore Nello Musumeci ha chiesto lo stato d’emergenza nazionale per le Madonie e oggi sono in Sicilia il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e la viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, per incontrare i sindaci dei Comuni più colpiti.

In azione i canadair

