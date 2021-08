La Sicilia è sempre più calda. Record europeo con i 49 gradi di oggi a Siracusa

E' un'ondata di caldo africano senza precedenti quella che nelle ultime 48 ore sta imperversando nelle regioni dell'Italia meridionale. Già nella giornata di martedì, come riporta 3Bmeteo, diversi record di temperatura sono stati superati in Sardegna. Considerevole la temperatura rilevata alla quota isobarica di 850 hPa: il radiosondaggio di Decimomannu (CA) ha registrato +30.2°C a poco meno di 1600 metri d'altitudine, superando il precedente record di +29.4°C del 4 luglio 1993 e 10 agosto 1999.

Record europeo in Sicilia. 49° registrati a Siracusa

Anche in Sicilia gli ultimi due giorni sono stati roventi con diversi record di temperatura battuti. Nel pomeriggio di oggi registrati ben 48.8°C (dato rete SIAS, STAZIONE DI SIRACUSA C.da Monasteri) nei pressi di Siracusa, dopo i 47°C di martedì a Lentini. Se il dato verrà validato dopo le opportune analisi (come precisa 3Bmeteo) potrà diventare il valore più alto mai registrato sul continente europeo, battendo il precedente record di 48°C misurato ad Atene il 10 luglio 1977 e i +48.5°C registrati da una stazione meteorologica non ufficiale a Catenanuova (EN) nell'agosto 1999.

Le altre città roventi

Sempre oggi toccati in Sicilia i 47.4°C a Paternò, 45.4 a Francofonte, 45.2°C ad Aragona, 46°C a Mineo, 46.1°C a Noto, mentre in Sardegna i picchi hanno toccato i 43.1°C a Barumini, 43.6°C a Ballao, 42.9°C a Dolianova S.G, 42.5°C a Sestu. Gran caldo anche in Calabria con 41.9°C a Torano Castello, 41.2°C a Sellia, 44.5°C a Bova. Superati i 40°C anche in Campania con 42.2°C a S. Maria a Vico, 41.3°C nei pressi di Benevento, 41.2°C a Pompei, 40.3°C a S. Salvatore Telesino e nel Lazio con 40.3°C nei pressi di Frosinone.

