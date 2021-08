Emergenza incendi, l'allarme dei deputati siciliani: “Fermate l'avvio della caccia”

"Fermare l’avvio della caccia in Sicilia, previsto già dal primo settembre e che appare del tutto inaccettabile alla luce dell’emergenza ambientale determinata dagli incendi, nonché incoerente ed irragionevole rispetto alla dichiarazione dello stato di crisi ed emergenza deciso dalla Giunta regionale proprio per affrontare la situazione determinata dai roghi devastanti di questi giorni". Lo chiedono quattro parlamentari regionali, con prima firmataria Palmeri dei Verdi, al presidente Musumeci e agli assessori Cordaro e Scilla. I quattro parlamentari (oltre a Palmeri, ci sono Claudio Fava de I cento passi e poi Giampiero Trizzino e Salvatore Siragusa del M5S) hanno presentato una interpellanza, nella quale ricordano che il calendario venatorio è stato approvato a fine luglio, appena dieci giorni prima che la Giunta regionale decidesse di applicare per la prima volta le norme eccezionali della legge regionale 13/2020 sullo stato di emergenza. Già a giugno, si legge nell’atto ispettivo, l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel dare un parere fortemente critico sulla bozza di calendario venatorio predisposta dall’Assessorato all’agricoltura, ne aveva rilevato la "non coerenza" e "non condivisibilità", sottolineando le modalità e tempi della caccia sarebbero "incompatibili" con la situazione ambientale, climatica ed ecologica".

© Riproduzione riservata