Green pass, intensificati controlli: prime multe a Palermo e Cefalù. Chiuso lido a Catania

Intensificati i controlli dei carabinieri a Palermo sul Green pass e scattano le prime multe. Due sono state elevate a Palermo in un locale in piazza Maria Boiardo e una seconda a Cefalù in un altro esercizio commerciale in contrada Santa Lucia. In entrambi i casi sono stati multati i clienti e i gestori trovati seduti al tavolo che non avevano la certificazione.

In questo fine settimana di Ferragosto i militari hanno aumentato i controlli di prevenzione sul territorio volti anche al rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, per limitare il rischio di contagio da Covid19, predisponendo uno specifico piano di sicurezza per cittadini e turisti.

Cinque giorni di chiusura forzata per il Bellatrix, lido della scogliera di Catania nel quale i militari della compagnia di piazza Dante hanno scoperto una festa in cui si ballava con tanto di dj e con conseguenti assembramenti e clienti tutti privi dei dispositivi di protezione individuale. Il controllo è avvenuto nel lido che nelle ore serali si trasforma in launch-bar e ristorante. Durante i controlli i carabinieri del nas hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie nei locali della cucina del ristorante elevando una multa di oltre mille euro.

