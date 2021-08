Un neonato di appena 10 giorni, risultato positivo al Coronavirus, è stato trasferito in via precauzionale dall’ospedale nisseno Sant'Elia al Cervello di Palermo. Il bimbo, originario di Caltanissetta, era arrivato al Pronto Soccorso del Sant'Elia con febbre alta. Ad accompagnarlo è stata la zia, anche lei risultata positiva. Le condizioni del piccolo, si apprende da ambienti sanitari, non sono gravi.

© Riproduzione riservata