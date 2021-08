Condannato per mafia, incassava fondi europei: sequestro a Partinico

Ha intascato fondi europei pur essendo stato condannato per reati di mafia. Sequestrati 47 mila euro a un uomo di Partinico. A fare luce sulla vicenda i finanzieri della locale Compagnia i quali hanno accertato che ha ottenuto le risorse erogate nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per le campagne 2015, 2016 e 2017.

Nonostante fosse stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, aveva richiesto e ottenuto i contributi pubblici omettendo di dichiarare la condanna irrevocabile decretata dal Tribunale di Palermo, contravvenendo, quindi, ai divieti stabiliti. Già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale - oltre a essere stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa per aver ricoperto posizioni di vertice all’interno del mandamento mafioso di Partinico - risulta essere stato coinvolto in un traffico di sostanze stupefacenti, reati ambientali e per emissione di assegni a vuoto. La Procura ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle somme di denaro percepite.

