Sicilia, ecco la mappa degli incendi divampati sull'isola

La mappa dell'isola con segnati i punti dove si sono sviluppati incendi e si sta intervenendo con l'ausilio delle organizzazioni di volontariato siciliane. A comunicarlo è la Regione Siciliana, che spiega sul proprio canale Facebook: "Si tratta della stessa mappa che aggiornano di continuo i nostri colleghi della Soris, Sala Operativa Regionale Integrata Sicilia". Giova ricordare che i nostri volontari vengono attivati in molti casi su richiesta del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco. Lo spegnimento di incendi boschivi in Sicilia è di competenza del Cfrs, che interviene grazie al Servizio antincendio, in cui agiscono gli operai specializzati nella tipologia di soccorsi, Tra Drpc Sicilia, Cfrse Vvvf sono in atto delle convenzioni di reciproca collaborazione in questo genere di eventi. I nostri volontari agiscono in regime di totale gratuità e generosità".

