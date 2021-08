Ragusa, positiva al covid partorisce in ospedale: bimbo salvo, mamma è grave

Una donna di 28 anni originaria di Modica (Rg), trovata positiva al Covid, è ricoverata al Policlinico di Catania in gravi condizioni dopo avere partorito, La giovane, al nono mese di gravidanza, proprio a causa delle sue condizioni non si era ancora sottoposta al vaccino. La puerpera, secondo quanto sostengono i familiari, era stata accompagnata per tre volte al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dal 118, ma solo all’ultimo accesso è stata ricoverata e le è stato praticato il parto cesareo nel reparto di neonatologia.

Il bambino sta bene, ma le condizioni respiratorie della donna si sono aggravate. Ieri sera è stata trasferita in elicottero a Catania per essere sottoposta ad Ecmo - ossigenazione extracorporea della membrana. Le sue condizioni sono definite gravissime dai medici.

