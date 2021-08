Un ventottenne è morto, la notte scorsa, in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 87 nel Ragusano e che, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture che viaggiavano nella stessa direzione: da Marina di Acate ad Acate. Per i rilievi e le indagini è intervenuta sul posto la polizia stradale con personale del distaccamento di Vittoria.

