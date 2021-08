Coronavirus, oggi in Sicilia 1.229 nuovi casi. Prima regione anche per ricoveri

Schizza in alto il numero dei nuovi positivi in Sicilia, di gran lunga la prima regione sempre più verso la zona gialla: sono 1.229 che fanno salire il totale a 257.581. Nessun incremento sul fronte dei decessi che restano 6.148. Gli attuali positivi sono 19.949, +1.216; i guariti 231.484, +13. La provincia di Palermo svetta sulle altre con 324 nuovi casi; seguono Messina, Agrigento e Catania con, rispettivamente, 225, 150 e 129 casi. Sono 607 i ricoverati con sintomi 77 in terapia intensiva - anche qui triste primato nel Paese - 9 del giorno; con 26.865 tamponi effettuati. (AGI)

