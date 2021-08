Incendi, notte di fuoco nel Palermitano. Allerta rossa in Sicilia, a Messina è gialla

Notte di incendi nel palermitano, dove hanno operato i vigili del fuoco, insieme a personale della forestale e anche volontari della protezione civile, per spegnere una serie di focolai. E’ ancora attivo un rogo nei pressi di Giacalone, mentre sono state spente le fiamme alle porte di Lercara Friddi, a Caccamo, tra Termini Imerese e Trabia, a Monreale, Borgetto ed a San Giuseppe Jato. Anche per oggi la protezione civile ha diramato un bollettino di allerta rossa per incendi non solo nel palermitano ma anche in tutte le altre province esclusa Messina dove l’allerta è gialla.

