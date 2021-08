Mafia: beni e aziende per 6 mln confiscati a boss di Catania

Beni per 6 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza, su provvedimento della Corte d’Appello di Catania, a Nunzio Fabio Tenerelli, elemento di spicco del clan mafioso dei Carcagnusi. Le indagini, eseguite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, hanno riguardato anche il profilo patrimoniale della famiglia. Intercettazioni lo indicato come specializzato in rapine a danno di cinesi, colpi pianificati anche fuori dalla Sicilia.

E’ stato condannato per delitti contro il patrimonio e nei suoi confronti pende tutt'ora un procedimento penale per lesioni. Non risultava svolgere alcuna attività lavorativa a fronte di rilevanti investimenti in particolare per l’acquisto e la ristrutturazione degli immobili sottoposti a confisca: 23 unità immobiliari a Catania; una ditta individuale, adibita chiosco bar; tre rapporti finanziari e tre autoveicoli d’epoca, il tutto per un valore complessivo di 6 milioni di euro. Il provvedimento è stato confermato dalla Corte di appello di Catania e dalla Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai legali di Tinnirello.

© Riproduzione riservata