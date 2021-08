Tragedia della solitudine a Palermo, madre e figlio morti in casa da una settimana

Madre e figlio trovati morti in casa una settimana dopo la data presunta della loro morte. Tragedia della solitudine a Palermo. Lei 89 anni, trovata sul suo letto; lui 73, seduto in sala da pranzo nell’abitazione di via Cappuccini.

Sono stati i vigili del fuoco a intervenire dopo l’allarme lanciato dai vicini che di loro non avevano notizie da giorni e che sentivano un cattivo odore provenire dall’immobile. Dall’esame autoptico non sono emersi segni di violenza.

