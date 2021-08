Incendia la propria auto per nervosismo e provoca un rogo: denunciato 32enne ad Adrano

Agenti del Commissariato di Adrano, nel catanese, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 32 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, resosi responsabile del reato di incendio, avendo appiccato il fuoco, per motivi sconosciuti, alla propria autovettura, peraltro parcheggiata in strada, provocando fiamme che, prima di essere estinte, si erano pericolosamente estese e interessato sterpaglia e rifiuti che si trovavano nelle vicinanze.

A notte fonda, una Volante è arrivata in via Rocca San Leo, dove era stata segnalata un’auto in fiamme che i vigili del fuoco avevano già bonificato. Accertato chi fosse il proprietario dell’auto, una Fiat Punto, l’uomo è stato rintracciato mentre camminava a piedi. Ai poliziotti ha riferito di aver appiccato personalmente le fiamme al proprio veicolo per nervosismo.

