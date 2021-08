Noto, nella riserva sconto solo alla famiglia “tradizionale”

Una spiaggia al centro di un incidente diplomatico tra il Dipartimento per lo Sviluppo rurale e territoriale della Regione da una parte e la comunità Lgbt dall’altra. L’arenile in questione è quello di Marianelli, all’interno dell’oasi naturalistica di Vendicari, comune di Noto e provincia di Siracusa. L’ingresso, trattandosi di un sito protetto, è consentito a pagamento ma con possibilità di biglietti ridotti, o addirittura gratuiti, in determinati casi. Fra i beneficiari delle decurtazioni vengono indicate le famiglie, ed è qui che la vicenda va ad incagliarsi. Nel cartello installato dalla Regione all’ingresso della spiaggia si legge testualmente che «per concetto di famiglia si intende: padre, madre, figli». In pratica, prendendo alla lettera la precisazione, le coppie genitoriali omosessuali, i cittadini singles omosessuali con potestà genitoriale e i genitori eterosessuali separati o vedovi non otterrebbero agevolazioni. Non sono tardate le rimostranze piccate della sezione siracusana di Arcigay e dell’associazione “Stonewall”, proteste alle quali si è associata anche la sezione catanese di Arcigay, presieduta da Armando Caravini.

