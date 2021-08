Coronavirus in Sicilia, 1.121 nuovi positivi. 20 vittime ma nessuna di oggi

In Sicilia sono 1.121 (ieri 1.350) i nuovi positivi al Covid e 20 decessi che fanno salire i casi totali a 265.673 e quello delle vittime a 6.239.

La regione Sicilia, però, ha comunicato che i deceduti dichiarati oggi si riferiscono a diversi giorni: 7 del 22 agosto, 7 del 21 agosto, 4 di giorno 20, 1 del 19 agosto e 1 del 6 luglio.

I tamponi processati sono 12.565: l’incidenza scende al 9%, mentre ieri era al 12% . L’isola resta al primo posto per nuovi contagi giornalieri, seguita dall’Emilia Romagna con 558 contagi.

Gli attuali positivi sono 24.146 (+686); i guariti sono 415. In ospedale sono adesso 817 i ricoverati, 29 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 88, quattro ricoverati in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province, a Palermo si sono registrati 348 casi, seguita da Catania con 296 e Siracusa con 133. Poi 103 casi a Caltanissetta, 88 a Enna, 80 a Ragusa, 67 a Trapani, 4 a Messina e 2 ad Agrigento.

