A Modica mostra i glutei davanti alla chiesa: denunciato turista milanese

Dopo il turista esibizionista multato a Noto, un altro è stato sorpreso a Modica. L’uomo si era fatto fotografare con il sedere scoperto davanti alla chiesa barocca di Santa Maria del Soccorso e promosso la sua bravata su Instagram con l’hashtag "Modica". Se ne era accorto il consigliere comunale Alessio Ruffino che, indignato, aveva definito l’immagine «irrispettosa» della cultura e dei luoghi informando l’amministrazione comunale.

La decisione di denunciarlo è stata presa dal sindaco Ignazio Abbate: «Dopo le opportune valutazioni, abbiamo dato mandato al nostro ufficio legale per procedere presso le sedi opportune nei confronti del turista milanese che la scorsa settimana ha deciso di mostrare pubblicamente il proprio fondoschiena mentre ammira la chiesa del Soccorso. Per dare un segnale forte e per scongiurare qualsiasi tentativo di emulazione sui sociale - prosegue il sindaco - procederemo contro di lui per atti osceni in luogo pubblico. Rischia una sanzione di 10 mila euro. La libertà di espressione è il fondamento della nostra società ma a tutto c'è un limite soprattutto quando si oltrepassa il buon gusto e si scade nella blasfemia».

