Coronavirus, oggi in Sicilia: 11 vittime, in aumento le terapie intensive

Sono 1.491 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 19.927 tamponi processati. L’incidenza scende al 7,5%, ieri era al 9%. L’isola resta al primo posto per nuovi contagi giornalieri; al secondo posto c'è la Toscana con 537 contagi.

Gli attuali positivi sono 24.947 con un aumento di altri 801 casi. I guariti sono 679, mentre nelle ultime 24 ore si registrano 11 vittime e il totale dei decessi e di 6.250. Sul fronte ospedaliero sono adesso 842 i ricoverati, 25 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 102, 14 ricoverati in più rispetto a ieri.

Nelle singole province la situazione è la seguente: a Palermo 374 casi, poi Catania 247, Messina 246, quindi Trapani 170, Caltanissetta 141, Agrigento 129, Ragusa 78, Siracusa 62 ed Enna 44.

