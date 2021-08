Scicli, non digerisce la multa e aggredisce i due ispettori verbalizzanti

Gli agenti della Polizia locale di Scicli hanno denunciato alla Procura un uomo di 68 anni, residente in Veneto, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Mentre due ispettori della Polizia locale stavano controllando delle auto in sosta irregolare che impedivano la circolazione dei veicoli, sono stati avvicinati da un uomo, la cui vettura era stata sanzionata, che li ha aggrediti verbalmente con frasi oltraggiose giungendo anche a colpire con uno schiaffo il blocchetto dei verbali che uno dei due teneva in mano facendolo cadere per terra. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione di Donnalucata che ha proceduto ad identificare l'aggressore.

© Riproduzione riservata