Covid, sta bene l'infermiera non vaccinata e ricoverata: dimissioni a breve

Sarà dimessa tra oggi e domani l’infermiera cinquantenne originaria di Scicli e dipendente dell’Asp di Ragusa, che ancora non si era sottoposta a vaccinazione obbligatoria anti Covid, prevista per il personale sanitario, ed era risultata positiva.

La donna era stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive del Giovanni Paolo II di Ragusa il 22 agosto, proveniente dal pronto soccorso. Le sue condizioni sono costantemente migliorate.

«Non è mai stata in terapia intensiva - ha dichiarato il manager dell’Asp 7 di Ragusa, Angelo Aliquò, smentendo la notizia secondo cui la donna è in rianimazione -. Aveva prenotato la somministrazione del vaccino in sede protetta, dopo una serie di solleciti a provvedere e lo aveva comunicato all’azienda. Le sue condizioni non sono gravi tanto che i medici contano di dimetterla tra oggi e domani».

La donna avrebbe rinviato il vaccino per alcune patologie che secondo i suoi medici ne sconsigliavano la somministrazione.

