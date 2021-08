Incendi, Gelmini dopo il Cdm: "Stato d'emergenza per Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise"

Via Libera allo stato di emergenza per gli incendi per quattro Regioni: Sicilia, Sardegna, Molise, Calabria. E’ quanto si apprende da fonti di Governo al termine del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento: risorse e prevenzione

«L'estate ha visto molti territori colpiti da incendi, prevalentemente dolosi. E allora il primo provvedimento che abbiamo assunto in Consiglio dei ministri, alla ripresa, è la dichiarazione dello stato di emergenza per Sicilia, Sardegna, Calabria e Molise». Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un video postato su Facebook.

«Questo significa più risorse per i territori colpiti, ma significa soprattutto non lasciare soli quei cittadini che hanno avuto danni ingentissimi: che hanno perso la casa, l’azienda, il bestiame, i sacrifici di una vita. Stiamo lavorando anche all’interno della Conferenza Stato-Regioni per favorire una sinergia e una collaborazione per una prevenzione più forte in vista della prossima stagione. Dobbiamo, evidentemente, prevedere sanzioni più pesanti per i piromani. Dobbiamo lavorare, e lo stiamo già facendo, per mettere in sicurezza e per tutelare la nostra bella Italia».

Musumeci va in Trentino

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, sarà domani in Trentino per incontrare i vertici istituzionali della Provincia autonoma di Trento e della Protezione civile. La visita, spiega in una nota la Provincia di Trento, nasce dal recente impegno dei corpi dei Vigili del fuoco che hanno operato per oltre due settimane in Sicilia per contrastare gli incendi che hanno colpito l’isola.

Musumeci, dopo un incontro con il presidente della Provincia nel palazzo di Piazza Dante, si recherà, verso le 9.40, presso la caserma di Vigili del fuoco di Trento, in Piazza Centa. Successivamente si sposterà a Lavis, dove ha sede l’Unità Logistica Operativa della Protezione civile per incontrare e ringraziare gli uomini, circa una sessantina, che sono intervenuti in Sicilia. Chiuderà la sua trasferta in Trentino alle 18, presso la Caserma dei Vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, proprio da dove era partita la missione di soccorso siciliana.

