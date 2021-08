Da sabato - a prescindere dalla decisione del passaggio in giallo dell’intera Sicilia - sono quattro i comuni che passano in "zona arancione" come previsto dall’ordinanza del presidente della regione, Nello Musumeci. Il provvedimento, valido fino a lunedì sei settembre riguarda i comuni di: Barrafranca (in provincia di Enna), Niscemi (Caltanissetta), Comiso e Vittoria (Ragusa).

