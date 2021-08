Modica, false etichette: sequestrate 800 bottiglie di birra e multa da 4000 euro

Sequestrate 800 bottiglie di birra da 33 centilitri del valore complessivo di 3.200 euro e comminata una sanzione del valore di 4.000 euro. È il frutto della brillante operazione, denominata "Origine", condotta dai Reparti del Comando carabinieri per la Tutela Agroalimentare, nel settore dei marchi di qualità a Denominazione di origine e Indicazioni geografiche protette (Dop e Igp). In Sicilia l’operazione ha avuto lo scopo di "proteggere i produttori, che seguono rigorosamente i disciplinari di produzione regolamentati a livello europeo, e i consumatori, in relazione alle loro scelte di acquisto di prodotti di qualità. Nel corso delle innumerevoli ispezioni in provincia di Catania è stata sanzionata un’azienda dedita alla produzione e commercializzazione di birra, per aver evocato in etichetta, in assenza di autorizzazione, la denominazione protetta Cioccolato di Modica Igp. Per tale ragione sono state . Nella stessa provincia sono state sanzionate altre aziende per aver indebitamente evocato, le denominazioni protette: Fico d’India di San Cono Dop, Provola dei Nebrodi Dop, e Fico d’India dell’Etna Dop

