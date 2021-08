Ventuno migranti minorenni non accompagnati, in isolamento fiduciario anti Covid, sono fuggiti dal centro di accoglienza Villa Sikania di Siculiana, in provincia di Agrigento. Ieri sera altri 25 minorenni tunisini erano riusciti a fare perdere le loro tracce. I giovani migranti si sono riversati sulla statale 115. Polizia, carabinieri ed esercito hanno avviato le ricerche.

© Riproduzione riservata