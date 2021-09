Bagheria, sequestrati calzature e cosmetici con marchi contraffatti e non a norma

I finanzieri di Bagheria hanno sequestrato a Piana degli Albanesi oltre 1.300 articoli non sicuri e calzature con marchi contraffatti. In particolare, le Fiamme gialle hanno individuato un esercizio commerciale all’interno del quale erano vendute mascherine facciali non a norma, nonché cosmetici, unguenti e materiali elettrici privi delle previste autorizzazioni e, quindi, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tutta la merce è stata sequestrata per le violazioni in materia di tutela dei marchi, codice del consumo e vendita di materiale elettrico, mentre il rappresentante legale dell’attività, un cittadino di origini cinesi residente a Piana degli Albanesi, è stato deferito all’Autorità giudiziaria di Termini Imerese per i reati di contraffazione e ricettazione.

