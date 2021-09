Covid: in Sicilia altri 9 comuni in zona arancione

Prorogata fino a giovedì 9 settembre la «zona arancione» a Barrafranca, nell’Ennese, e a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, appena firmata. La stessa ordinanza prevede la zona arancione - dal 4 al 14 settembre - in altri 9 Comuni dell’Isola, 8 dei quali nel Siracusano: Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla, Francofonte.

L’altro Comune è Catenanuova, in provincia di Enna. A Barrafranca e Niscemi continuerà a essere consentita l'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, pur mantenendo il limite massimo di quattro persone al tavolo (limite che non vale per i conviventi) e l’obbligo di Green pass per i locali al chiuso.

