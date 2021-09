Favignana, 25enne trovato morto in casa: disposta l'autopsia

Un palermitano di 25 anni è stato trovato morto in casa sull’isola di Favignana (Tp). Il ragazzo è stato ritrovato dai sanitari del 118, allertati dal datore di lavoro, all’interno dell’appartamento che condivideva con un amico, e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane che sarebbe un lavoratore stagionale.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che non hanno registrato alcun segno di effrazione e nel corso dell’ispezione sul corpo da parte del medico legale non sono stati trovati segni di violenza. Il pm di turno ha disposto l’autopsia.

Nel frattempo i pm di Trapani hanno acquisito il report sanitario del giovane, che si trovava in cura al Sert e due giorni prima della morte era stato sottoposto al vaccino.

