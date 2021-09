Muore nel mare di Termini Imerese: annegato il 64enne Michele Calò

Michele Calò, 64 anni, è morto ieri annegato nel mare di Termini Imerese. Il corpo è stato notato da un diportista che ha visto un cadavere galleggiare all’imboccatura del porto ed è stato recuperato dalla motovedetta della Guardia Costiera.

Il medico legale, nel corso dell’ispezione sul cadavere, ha confermato la morte per arresto cardiaco e annegamento. Al termine degli accertamenti il pm in tarda serata ha disposto la restituzione della salma ai parenti per celebrare i funerali.

© Riproduzione riservata